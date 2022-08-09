Benzin fiyatı ve motorine indirim müjdesi! 9 Ağustos 2022 Güncel LPG, (mazot) motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Petrol tarafında yaşanan geri çekilme sonrası benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları için düşüş beklentisi oluştu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar güncel zamlı akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Bu doğrultuda anlık durumu takip etmek isteyenler 9 Ağustos 2022 mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litre benzin kaç para sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel akaryakıt benzin fiyatları 9 Ağustos 2022