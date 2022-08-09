Haberler Yaşam Haberleri Benzin fiyatı ve motorine indirim müjdesi! 9 Ağustos 2022 Güncel LPG, (mazot) motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 9.8.2022 14:02

Benzin fiyatı ve motorine indirim müjdesi! 9 Ağustos 2022 Güncel LPG, (mazot) motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Akaryakıt benzin fiyatı son dakika haberleri an be an takip edilen konu oluyor. Benzin ve mazot fiyatı petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkileniyor. Brent petroldeki düşüş akaryakıt benzin fiyatını etkilerken motorin grubunda 10 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1,00 TL fiyat indirimi bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Peki 9 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin, 1 litre benzin fiyatı ne kadar oldu, benzin litre fiyatı kaç TL? İşte fiyat listesi 9 Ağustos 2022

Benzin fiyatı ve motorine indirim müjdesi! 9 Ağustos 2022 Güncel LPG, mazot motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Petrol tarafında yaşanan geri çekilme sonrası benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları için düşüş beklentisi oluştu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar güncel zamlı akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Bu doğrultuda anlık durumu takip etmek isteyenler 9 Ağustos 2022 mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litre benzin kaç para sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel akaryakıt benzin fiyatları 9 Ağustos 2022

BENZİN FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 9 AĞUSTOS 2022

İşte akaryakıt ve benzine gelen zamların ardından güncel fiyat listesi;

BENZİNE, MOTORİNE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI? I SON DAKİKA

10 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1,00 TL fiyat indirimi bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışla birlikte güncel rakamlar şu şekilde;

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

Benzin fiyatları;

İstanbul'da 20,04 TL

Ankara'da 20,16 TL

İzmir'de 20,14

Motorin fiyatları;

İstanbul'da 23,41 TL

Ankara'da 23,50 TL

İzmir'de 23,51

İndirimin ardından motorin fiyatları 1 TL daha ucuza satılacak.

MAZOT FİYATI İÇİN İNDİRİM GELİYOR

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre; motorin grubunda 10 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1,00 TL fiyat indirimi bekleniyor. Benzin grubunda ise şimdilik bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM GELMİŞTİ

Petrol tarafında yaşanan geri çekilme sonrası benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları için düşüş beklentisi oluşmuştu.

MAZOTA 1,15 TL, BENZİNE 2,23 TL İNDİRİM YAPILDI

Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatı için 2,23 TL, mazot fiyatı için 1,15 TL indirim yapıldı.

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Benzin fiyatı ve motorine indirim müjdesi! 9 Ağustos 2022 Güncel LPG, (mazot) motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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