Brent petrol piyasasındaki düşüşten akaryakıt fiyatları da etkilendi. Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberiyle peş peşe mazot, benzin ve motorin fiyatlarında indirim açıklaması yapıldı. Özellikle de araç sahipleri gün içerisindeki açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, mazot, motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzinde son durum...