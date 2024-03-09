"Berat Albayrak ve Bakanımız Karaismailoğlu'na teşekkür ediyoruz”

Açılışa , Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Tarihi Avrasya Pazarı Derneği Başkanı Muzaffer Beşinci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SÖZ VERDİK, YAPTIK!

Açılışta konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile 5 sene önce verdikleri sözü hatırlatarak bu sözü yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Genç, "Hakikaten teşekkürle anmak istiyorum bir gün pazar esnafımızın yeni yerleşkesi için Süleyman Soylu Bakanımız, 'Değerli Başkanım, pazar esnafımıza gideceksin bu bizim sözümüzdür. Beraber yeni yerlerini yapacağız' demişti. 'Bizim adımıza sözümüzü vereceksin' demişti. Verilen bu söz, değerli büyükşehir belediye başkanımızla hayata geçti. 315 esnafımıza yeni bir alan oluşturmak kolay değil. Bunu yaparken de 35 tane ilave satış alanı oluşturduk. Ayrıca 100 kadınımız burada satış yapma, ürettikleri ürünleri satma imkanına sahip oldu. Bu bizi mutlu ediyor. Şehrimiz esnaf şehri. Kadınlarımız üretiyor ve o üretimin satılacağı ve halkımızın alışveriş yapacağı alanlara ihtiyacımız var. Onlardan bir tanesi bugün hayata geçiyor." dedi.

BERAT ALBAYRAK VE ADİL KARAİSMAİLOĞLU BEY'E ÖZEL TEŞEKKÜR

Genç, sözlerine şu şekilde devam etti: "Burada Avrasya esnafımızın maddi yükümlülükleri vardı. O maddi yükümlülükleri de biraz önce Muzaffer Beyin teşekkürle andığı şehrimizin evladı, Bakanımız Adil Karaismailoğlu bey ve Berat Albayrak bey karşıladı. Teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Kolay değil bu işler. Sadece belediyelerin yapabileceği işler değil. O yüzden diyoruz ki söz verdik, yaptık. İnşallah bu dönemde de Ortahisar Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemiz el ele vereceğiz ve bakanlarımızla birlikte bu kadim topraklarımıza daha güzel eserler kazandıracağız. Özellikle hanımefendiler için, kadın istihdamı için çok çok önemli. Mutluluk verici bir alan. Allah nicelerini yapmayı bizlere nasip etsin. Başta Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun"