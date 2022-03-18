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Giriş Tarihi: 18.3.2022 13:38 Son Güncelleme: 18.3.2022 14:15

Berat Kandili’nde lokma ve pilav ikramı yapıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Berat Kandili’nde lokma ve pilav ikramı yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi, af ve bağışlanmanın çok olacağının müjdelendiği Berat Gecesi’nde ilçe genelinde farklı noktalarda vatandaşlara lokma, kandil simidi, tavuklu pilav ve ayran ikramında bulundu.

Berat Kandili'ni, Eyüpsultan'ın manevi atmosferinde idrak etmek için Eyüp Sultan Meydanı'na gelen vatandaşlara akşam namazı sonrası tavuklu pilav ve ayran ikram edildi.

Eyüp Sultan Meydanı'nda yapılan etli pilav ikramının haricinde ilçe genelinde farklı noktalarda lokma ve kandil simidi ikramları oldu. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de ikramların yapıldığı noktaları ziyaret ederek vatandaşlara pilav ve lokma ikramında bulundu, kandillerini kutladı.

VATANDAŞLARA LOKMA İKRAM EDİLDİ

İkindi namazı sonrası ise Silahtarağa Mahallesi Yeniyol Camii, Sakarya Mahallesi Şerefiye Camii önü, Alibeyköy Meydan, Yeşilpınar Mahallesi Hz. Ali Camii, Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel 4 yol ağzı ve Karadolap Mahallesi Nene Hatun Camii'nde vatandaşlara lokma ve kandil simidi ikramı yapıldı.

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Berat Kandili’nde lokma ve pilav ikramı yapıldı
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