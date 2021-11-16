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Giriş Tarihi: 16.11.2021 15:14 Son Güncelleme: 16.11.2021 15:31

Bergama Belediye Başkanı'ndan Millet Bahçesi provokasyonlarına sert yanıt

ERTAN GÜRCANER
Bergama Belediye Başkanı’ndan Millet Bahçesi provokasyonlarına sert yanıt

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından inşa edilecek Millet Bahçesi Projesi hakkında sosyal medya üzerinden karalama kampanyası başlatanlara sert çıktı, Projeyi sekteye uğratmaya çalışanlar için kınama mesajı yayınlayan Başkan Koştu; “Millet Bahçesi Projesi üzerinden asılsız iddia ve sosyal medya paylaşımı yapanlar, Bergama’nın geleceğini ve vizyon yatırımların önünü tıkamaya çalışıyorlar” diye konuştu. Koştu sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanlış bilgilendirenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 2019 Yerel Seçimlerinde sözünü verdiği Millet Bahçesi Projesi'nin gerçeğe dönüşmesi arifesinde kamuoyu ve sosyal medya üzerinden asılsız iddia ve paylaşımlarda bulunanlarla ilgili bir kınama mesajı yayınladı.

ŞİDDETLE KINIYORUM

Bir takım kişi ve kişilerin ve kurumların, Bergama'nın modern ve gelişmiş bir hale gelmesinin önünü tıkama girişimlerinde bulunmaları birçok kesimden ve Bergama ilçe merkezinde sosyal alan olmayışından şikayetçi olan vatandaşların tepkilerine neden olmaya başladı. Başkan Koştu; "Asılsız iddia ve yalanlarla paylaşımda bulunulmasını, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesini şiddetle kınıyorum. Bu kişiler hakkında yasal işlemlere de başlayacağız" dedi.

"STADYUMDA TARİHİ ESER, MEZAR ÇIKTIĞI PAYLAŞIMLARI KÜLLİYEN YALAN"

Bir takım kişi ve kişilerin sosyal medya üzerinden stadyum inşaat alanında devam eden sondaj çalışmalarında tarihi eser ve mezar bulunduğu yönünde asılsız sosyal medya paylaşımlarında bulunduğuna işaret eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bu paylaşımlar külliyen yalan. Bergama'mızın geleceğinin planlı bir şekilde oluşması, modern bir şehir haline gelmesi, tarihle iç içe, sosyal alanlarımızın artması için ortaya koyduğumuz Millet Bahçesi Projemizi bu iyi niyetten uzak, mesnetsiz paylaşımlarla karalamaya çalışanlar unutmasınlar ki; 110 binin üzerinde bir nüfusa sahip Bergama'da her bir vatandaşın hizmet almasının önünü tıkamaya çalışıyorlar. Biz buna asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Sosyal medya üzerinden ortaya atılan Millet Bahçesi Projesi ile ilgili birçok olayın gerçeği yansıtmadığını ifade eden Başkan Koştu, "Bu haber ve paylaşımlar belli kurum ve kişiler tarafından kasıtlı bir şekilde yapılıyor. Yapılan paylaşımlarda ve açıklamalarda aslı olmayan haberleri yapanlara ve yayanlara karşı suç duyurusunda bulunacağız. Vatandaşlarımız bilsinler ki; Basın ve sosyal medya mecralarında bilinçli ve kasıtlı olarak yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm haberler tamamen asılsızdır. Bu asılsız haberlerle yapılmak istenen Bergama için vizyon niteliğinde olan Millet Bahçesi Projesi'ni itibarsızlaştırmaya çalışmaktır. Dedikodular üzerinden yürütülen çirkin siyasi politikalarla Bergama'nın geleceği karartılmaya çalışılmaktadır. Bu girişimlerde bulunanları şiddetle kınıyorum" dedi.

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Bergama Belediye Başkanı'ndan Millet Bahçesi provokasyonlarına sert yanıt
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