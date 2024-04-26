Bergama’da meradaki sudan içen 10 keçi telef oldu Çevre Şehircilik inceleme başlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda Bergama, Dikili, Kınık ve Aliağa ilçelerinin katı atıklarını bertaraf etmek için Bergama'ya Entegre katı atık bertaraf tesisi kurdu.

ARITMA TESİSİ OCAK AYINDA DEVREYE ALINDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Ocak ayında tesise gelen çöplerden sızan atık suların arıtılması için yapımını tamamladığı 'ileri biyolojik atık su arıtma tesisini Tunç Soyer'in de katıldığı bir törenle devreye soktu. Dün arıtma tesisinin yakınlarında bulunan Armağanlar Köyü'ne ait merada otlayan keçiler, zehirlenerek bir bir ölmeye başladı. Keçilerin arıtma tesisinden çıkan suyu içtikten kısa bir süre sonra bulundukları yere yığıldıklarını fark eden çoban zehirlenmeye karşı keçilere ilaç enjekte etse de 10 keçi telef oldu.

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK NUMUNE ALDI

Yaşanan gelişme sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Toplu ölümlerin yaşandığı meraya giden il müdürlüğüne bağlı ekipler keçilerin içtiği iddia edilen arıtma tesisi çıkış suyundan numune alıp analiz için laboratuvara gönderdi. SABAH'ın ulaştığı yetkililer, çıkış suyundan alınan örneklerin analiz için laboratuvara gönderildiğini sonuçların en geç 10 güne kadar ellerinde olacağını belirtti. Olay yerine giden Jandarmaya ait olay yeri inceleme ekibinin de ölen keçilerden birine incelemek üzere el koyduğu öğrenildi. Öte yandan İlçe Tarım Müdürlüğü de ihbar üzerine bölgeye giderek incelemelerde bulundu. İlçe tarım müdürlüğü yetkilileri laboratuvardan gelecek analiz sonucuna göre hareket edileceğini belirtti.

40 KEÇİDEN 10'U ÖLDÜ 30'U KURTARILDI

Yerel bir haber kanalına açıklama yapan Armağanlar Köyü'nden Mehmet Toz, keçilerin atık tesisinden sızan sudan içtikten sonra öldüğünü düşündüklerini söyledi. Yaşanan olayı anlatan Toz, "Saat 17. 00 sularında köyden bir keçi sürüsü katı atık tesisinden meraya salınan sudan içtikten takribi 10 dakika sonra ölmeye başlıyor. 9 tane hayvan hemen ölüyor. Çoban arkadaş veterinere ulaşarak enjeksiyonluk çözelti istiyor. Diğer hayvanlara bu ilacı yapıyor ancak bu arada bir hayvan daha ölüyor. Geri kalan yaklaşık 30 hayvanı da bu iğneyle kurtarıyorlar. Suyun tesisten verildiği video ve fotoğraflarla aşikâr. Hayvanların tesisin dışarıya saldığı sudan içip öldüğünü düşünüyoruz." Dedi.

DOĞA OLUMSUZ ETKİLENMEYE DEVAM EDİYOR'

Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel ise tesisin yapımının ilk günden bu yana tartışmalara neden olduğunu hatırlattı. Katı atık tesisine karşı verilen mücadeleye de dikkat çeken Engel, "Bölge 1. Derece Tarım Arazisiydi. Bu tesisin yapılmaması için çok ciddi mücadele verdik. Gelinen aşamada arıtma tesisi yapıldığını söylediler ancak anlaşılan o ki doğa olumsuz etkilenmeye devam ediyor. 'Dağdan akan sudan keçiler zehirlendi' yönünde haberler yapılıyor ancak durumun bu kadar basit olduğunu düşünmüyoruz. Mutlaka su incelenmeli ve keçilerin ölüm nedenleri araştırılmalıdır. Sonuçlar da şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Bergama Çevre Platformu olarak olayın takipçisiyiz" dedi.

TARSİM SİGORTASINA DİKKAT

Öte yandan Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri konuya ilişkin olarak yaptıkları açıklamada kısa adı TARSİM olan tarım sigortasının önemine dikkat çekti. Bu tür durumlarda telef olan hayvanların Tarsim sigortası kapsamında olmasının büyük önem taşıdığını belirten yetkililer: "Sadece TARSİM Sigortası da değil aynı zamanda bu hayvanların kulaklarında küpe dediğimiz çiplerin de taktırılmış olması gerekiyor. Nasıl insanların nüfus cüzdanları varsa küçük ve büyükbaş hayvanların kimlikleri de bu çipler sayesinde kayıt altına alınıyor. Eğer telef olan hayvanlar sigorta kapsamında ve kulaklarında küpe bulunuyorsa ekspertiz arkadaşlar gidip yerinde tespit yapıyor. Ardından da hazırlanan rapor doğrultusunda üreticiye keçi başına ödeme yapılıyor. Aksi takdirde üretici telef olan hayvanları için herhangi bir ödeme alamıyor." Diye konuştu.