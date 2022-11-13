Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor muhtemel 11’ler
Giriş Tarihi: 13.11.2022 13:54 Son Güncelleme: 13.11.2022 13:55

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor muhtemel 11’ler

Beşiktaş Antalyaspor maçı Süper Lig 14. Haftaya damgasını vurmaya hazırlanıyor. Teknik direktör değişikliği ardından evinde Antalyaspor’u ağırlayan siyah beyazlılar mücadeleye odaklandı. Seriye devam etmek isteyen misafir takım ise Beşiktaş karşısında zorlu bir oyun ortaya koyacak. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, muhtemel 11, canlı yayın kanalı ve saati hakkında merak edilenler…

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor muhtemel 11’ler

Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'ler gündemdeki yerini aldı. Şenol Güneş ile yoluna devam eden BJK, ligde yeniden adından söz ettirmeye çalışıyor. Süper Lig 14. Hafta mücadelesi için heyecan dorukta. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 14. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk ediyor. Heyecanlı karşılaşma 13 Kasım 2022 Pazar günü (bugün) oynanacak. Maç, saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Beşiktaş maçı ve tüm Süper Lig mücadeleleri BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş:

Mert

Tayfur

Talha

Welinton

Umut

Atiba

Redmond

Gedson

Salih

Cenk

Weghorst

Antalyaspor:

Alperen

Bünyamin

Veysel

Luyindama

Kudryashov

Güray

Fernando

Ufuk

Nakajima

Larsson

Wright

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor muhtemel 11’ler
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