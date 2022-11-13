Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor muhtemel 11’ler

Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'ler gündemdeki yerini aldı. Şenol Güneş ile yoluna devam eden BJK, ligde yeniden adından söz ettirmeye çalışıyor. Süper Lig 14. Hafta mücadelesi için heyecan dorukta. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…