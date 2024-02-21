Beşiktaşlı kıraathaneci başından vurulmuş halde bulundu

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan olayı duyan Karabıyık'ın aile yakınları ve arkadaşları olay yerine geldi. Aile yakınları sinir krizi geçirirken, yakınları onları teselli etti. Karabıyık'ın babasının 2 ay önce de yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat ettiği bilgisine ulaşıldı.