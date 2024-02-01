Beşiktaş’ta ana isale hattı patladı ortalık göle döndü

Beşiktaş Ortaköy'de önceki gece saat 03.00 sıralarında ana isale hattı patladı. Yolda göçük meydana gelirken, tonlarca su çevredeki iş yerlerine doldu. İhbar edilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri Muallim Naci Caddesi'nde çalışma başlattı. Çalışmalar nedeniyle trafik Beşiktaş istikametine geçici olarak durduruldu. Yaşanan patlama nedeniyle 3 iş yerinde hasar oluştu. Dükkanı su basan iş yerinin sahibi Ercan Erdoğan, "Gece saat 2.30'da ani bir patlama sesi geldi. Su sıkıştı patlama sesi geldi ve 2 metre yükseldi. Camları patlattı. Su, masalara ve mutfağa doldu. Buralar perişan oldu. Kaldırım taşlarına kadar içeriye girdi. Şuna şükrediyoruz ki o anda müşteri yoktu. Biz İSKİ'yi,, itfaiyeyi aradık. İki saat gelmelerini bekledik. Biz içeriyi kendi çabalarımızla temizlemeye çalıştık ama yeterli olmadı. Büyük bir zararımız var" dedi.