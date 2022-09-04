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Giriş Tarihi: 4.9.2022

Beşiktaş’ta belediyenin ağaç kesimine vatandaş isyan etti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Beşiktaş’ta belediyenin ağaç kesimine vatandaş isyan etti
Beşiktaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz perşembe günü Ayazma Parkı'nda bulunan 3 ağacı kökünden kesti. Mahalle sakinleri, sağlıklı olan ağaçların parkın karşısında oturanların Boğaz'ı rahat görebilmesi için kesildiğini ileri sürdü. Ağaç kesimine isyan eden semt sakinlerinden Kıral Donklu, "Birileri parklar müdürlüğüne bir şekilde şikâyet edip bunu meşru yoldan halledip sanki ağaçları ortadan kaldırmış gibi görünüyor. Sonuçta hepsini bir anda kesselerdi ama çok fazla tepki çekebilirdi. Ben ağaçların kesinlikle kuruduğunu düşünmüyorum. Eğer üç ağaç kuruduysa öteki ağaçlar da kururdu" dedi. Beşiktaş Belediyesi ise Ayazma Parkı'ndaki 3 ağaçın kuruduğu için kesildiğini açıkladı.

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Beşiktaş’ta belediyenin ağaç kesimine vatandaş isyan etti
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