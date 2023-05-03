Beşiktaş’ta Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Beşiktaş’ta Yenilecek Yemekler

Beşiktaş, İstanbul'un en popüler semtlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Semt; nezih yemek yerleri, eğlence mekânları, meşhur balık pazarı, alışveriş merkezi gibi birçok gezilebilecek alana sahiptir. Bu yazımızda sizler için Beşiktaş'ta ne yenir, ne içilir, kahvaltıda, öğle ve akşam yemeğinde Beşiktaş'ta yenilecek yemekler nelerdir gibi soruların cevaplarını araştırdık.

Beşiktaş'ta Ne Yenir?

İstanbul'un Avrupa Yakasında yer alan Beşiktaş, tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan bir semttir. Her daim kalabalık olan bu semtte gezip görülebilecek birçok yer vardır. Muhteşem bir deniz manzarasına sahip olan bu ilçe, çarşısıyla da oldukça meşhurdur. Kültür ve sanat açısından da fazlasıyla zengin olan Beşiktaş, yeme içme mekânlarıyla da öne çıkmaktadır. Bölgeye hem karadan hem de deniz yoluyla ulaşılabilmesi mümkündür. Çırağan Sarayı, Deniz Müzesi, Dolmabahçe gibi önemli tarihi yerler de bu semtte yer almaktadır. Beşiktaş'a geldiğinizde tadına bakmadan dönmememiz gereken önemli lezzetler mevcuttur. Beşiktaş'ta yenecek yemekler arasında öne çıkan lezzetlerden bazıları şunlardır:

Badem soslu köfte

Kebap ve dürüm çeşitleri

Izgara et

Et döner

Kuzu kokoreç

Yürek dolma

Kuşgözü lahmacun

Soslu tavuk

Ciğer pate gibi birçok lezzeti bu semte geldiğinizde tadabilmeniz mümkündür.

Ayrıca semtin meşhur lezzetlerinin yanı sıra çay, kahve içip keyifli zamanlar geçirebileceğiniz mekânlar da mevcuttur.

Beşiktaş'ta Hangi Tatlı Yenir?

Beşiktaş, İstanbul'un gözde semtleri arasında bulunan ve tarihi güzellikleriyle dikkat çeken bir yerdir. Sabah kahvaltısı, öğle veya akşam yemeğinizi yiyebileceğiniz birçok mekâna ev sahipliği yapmaktadır. Günümüzde birçok kişi Beşiktaşın hangi yemeği meşhur diye merak etmektedir. Semtte çoğu kişinin severek tükettiği birçok lezzet öne çıkmaktadır. Ancak bu lezzetler arasında özellikle et döner çok sevilmektedir. Beşiktaş'a geldiğinizde enfes yemeklerin üstüne canınız tatlı çekerse, birçok tatlı seçeneği bulunmaktadır. Acıbadem kurabiyesinden baklavasına, enfes pastalardan sütlü tatlısına kadar birçok tatlı çeşidini bu semtte tadabilirsiniz. Beşiktaş, sevdiklerinizle güzel vakit geçirebileceğiniz semtler arasında bulunmaktadır.