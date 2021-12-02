Beşiktaş’ta otomobilin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza, 21.00 sıralarında Beşiktaş Levent- TEM Otoyolu bağlantı yolu Levent istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, evine gitmek için bağlantı yolunu kullanan 87 yaşındaki Mehmet Rafet Yalaz'a, Mehmet Akyüz'ün kullandığı 34 SH 3442 plakalı otomobil çarptı.



OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ



Çarpmanın etkisiyle savrulan Yalaz, yol kenarına fırladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mehmet Rafet Yalaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Yalaz'ın cenazesi morga kaldırıldı.



HAVA ALMAK İÇİN DIŞARIYA ÇIKMIŞ



Polis ekipleri sürücü Mehmet Akyüz'ü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Akyüz'e ait otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mehmet Rafet Akyüz'ün akşam saatlerinde hava almak için dışarıya çıktığı, evine dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.