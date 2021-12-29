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Giriş Tarihi: 29.12.2021 02:24

Beşiktaş'ta polisi alarma geçiren olay! Daireden kötü kokular gelince...

AA
Beşiktaş’ta polisi alarma geçiren olay! Daireden kötü kokular gelince...

İstanbul Beşiktaş'ta, bir binanın ikinci katından gelen kötü kokular üzerine bina sakinleri, polise haber verdi. Ola yerine gelen ve çilingir yardımıyla kapıyı açan polis ekipleri, 56 yaşındaki Abdülgani Ay'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Ortaköy Mecidiye Mahallesi Dereboyu Caddesi Büyük Kuyu Sokak'ta bulunan bir binanın ikinci katındaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri, polise haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen polis, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Evde bir kişinin yerde cansız yattığını gören polis, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kimliği Abdülgani Ay (56) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis incelemesinin ardından ölen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Beşiktaş'ta polisi alarma geçiren olay! Daireden kötü kokular gelince...
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