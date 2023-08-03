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Giriş Tarihi: 3.8.2023 06:19

Beşiktaş'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Beşiktaş'ın en hareketli noktalarından olan çarşı içinde silahlı saldırıya uğrayan motosikletli ağır şekilde yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler kaçarken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA
Beşiktaş’ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, saat 01.00 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak'ta bulunan balık pazarının önünde meydana geldi. İddiaya göre, pazarın önünde bekleyen motosikletli, yanına yaklaşan kişi veya kişilerin silahla ateş açması sonucu yaralandı. Saldırı düzenleyenler daha sonra hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, uzun süre incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Beşiktaş'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
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