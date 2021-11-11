Beşiktaş’ta yolcunun ölümüne neden olmuştu: Şoför için istenen ceza belli oldu

SORUMLULUĞUNU BİLMESİ GEREKİRDİ

Sanığın, halk otobüsü şoförü olarak birçok insanın hayatını ilgilendiren kamusal nitelikteki şehir içi ulaşımda görev yaptığı, yüklendiği işin ağır sorumluluklarını bilmesi ve sorumluluklarının sonuçlarını öngörmesi gerektiği kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı, tespit ve değerlendirmelerinin ardından sanığın "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.