Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
Giriş Tarihi: 3.4.2024 17:02

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan, 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

AA
Beşiktaş’taki gece kulübü yangınına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi

Gayrettepe'deki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangınla ilgili soruşturma kapsamında polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüpheliler, polis eşliğinde hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Olay

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'taki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA