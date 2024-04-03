Beşiktaş’ta hayatını kaybeden Sinan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş, Gayrettepe, Esentepe Mahallesi, Gönenoğlu Sokak'ta dün saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın giriş katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, hayatını kaybeden 29 kişi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Otopsi işlemleri tamamlanan 2 kız çocuğu babası 56 yaşındaki Sinan Yılmaz, Küçükçekmece Fatih Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, Küçükçemece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'de katıldı. Yılmaz'ın cenazesi namazın ardından Küçükçekmece Kanarya Mezarlığı'na defnedildi. Sinan Yılmaz'ın tadilatta çalışan işçilerden sorumlu kalfa olarak çalıştığı, yangının çıktığı sırada gece kulübünün tadilatı için orada bulunduğu öğrenildi.