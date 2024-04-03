Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş’ta hayatını kaybeden Sinan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 3.4.2024 19:14 Son Güncelleme: 3.4.2024 19:29

Beşiktaş’ta hayatını kaybeden Sinan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş Gayrettepe’deki 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınında hayatını kaybeden tadilatta kalfa olarak görevli Sinan Yılmaz, Küçükçekmece'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Beşiktaş’ta hayatını kaybeden Sinan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş, Gayrettepe, Esentepe Mahallesi, Gönenoğlu Sokak'ta dün saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın giriş katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, hayatını kaybeden 29 kişi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Otopsi işlemleri tamamlanan 2 kız çocuğu babası 56 yaşındaki Sinan Yılmaz, Küçükçekmece Fatih Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, Küçükçemece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'de katıldı. Yılmaz'ın cenazesi namazın ardından Küçükçekmece Kanarya Mezarlığı'na defnedildi. Sinan Yılmaz'ın tadilatta çalışan işçilerden sorumlu kalfa olarak çalıştığı, yangının çıktığı sırada gece kulübünün tadilatı için orada bulunduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş’ta hayatını kaybeden Sinan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA