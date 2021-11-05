Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Beton blok yüklü kamyon otomobili ezmişti! Beykoz'daki dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 5.11.2021 12:25 Son Güncelleme: 5.11.2021 13:13

Beton blok yüklü kamyon otomobili ezmişti! Beykoz'daki dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

DHA
Beton blok yüklü kamyon otomobili ezmişti! Beykoz’daki dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Dehşete düşüren Beykoz'daki olayın görüntüleri ortaya çıktı. Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Feci kazada otomobil sürücüsü Osman Baran Öz (21) hayatını kaybetmişti.

Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı! Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde 14 Ekim Perşembe günü meydana gelen kazada, Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyonun sol ön tekerleği patladı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kutlay T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Çekmeköy Belediyesi Alemdağspor'da oynayan Osman Baran Öz'ün kullandığı otomobilin üstüne devrildi.

Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Osman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Dehşete düşüren kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Beykoz'daki dehşet dolu anların görüntüsü ortaya çıktı

Görüntülerde, yolda ilerleyen beton bariyer yüklü kamyonun ön lastiğinin patlaması üzerine duman çıktığı, kontrolden çıkan kamyonun Osman Baran Öz'ün kullandığı otomobilin üzerine devrildiği, otomobilin, devrilen kamyonla birlikte metrelerce sürüklendiği ve kazayı gören araçların yavaşladığı görülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beton blok yüklü kamyon otomobili ezmişti! Beykoz'daki dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA