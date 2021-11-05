Beton blok yüklü kamyon otomobili ezmişti! Beykoz’daki dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı! Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde 14 Ekim Perşembe günü meydana gelen kazada, Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyonun sol ön tekerleği patladı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kutlay T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Çekmeköy Belediyesi Alemdağspor'da oynayan Osman Baran Öz'ün kullandığı otomobilin üstüne devrildi.
Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Osman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Dehşete düşüren kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Beykoz'daki dehşet dolu anların görüntüsü ortaya çıktı
Görüntülerde, yolda ilerleyen beton bariyer yüklü kamyonun ön lastiğinin patlaması üzerine duman çıktığı, kontrolden çıkan kamyonun Osman Baran Öz'ün kullandığı otomobilin üzerine devrildiği, otomobilin, devrilen kamyonla birlikte metrelerce sürüklendiği ve kazayı gören araçların yavaşladığı görülüyor.