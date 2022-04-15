Beton mikserinin çarptığı genç kız öldü

Kaza, akşam saat 17.30 sıralarında Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi Işıkkent kavşağı yakınında meydana geldi. Yaya geçinden yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Büşra Koçak'a, Ş.T.'nin kullandığı beton mikseri çarptı. Mikserin altında kalan genç kız ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Koçak'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü Ş.T. polisler tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.