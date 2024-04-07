Betül’ün ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl hapis talebi

Geçtiğimiz Ekim ayında İstanbul Küçükçekmece'de uygulama üzerinden çağırarak bindiği motosikletin beton mikserine çarpması sonucu hayatını kaybeden Muhasebeci Betül Gürbüz'ün ölümüne neden olan kaza ile ilgili verilen mahkeme kararının gerekçesi açıklandı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında motosiklet sürücüso motokurye Serkan A'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.Motokurye Serkan A. ifadesinde "Mahalleden tanıdığım Betül Gürbüz'ü Bakırköy'e bırakmak için motosiklet ile yola çıktım. Sadi Konuk Hastanesi civarına geldiğimizde sağa dönmek için sinyal verdim ve sağ şeride geçtim. Bakırköy'e doğru dönecekken yolun karşısına geçen yayaları beklemek için yavaşladım. O sırada beton mikseri motosikletin sağ arka kısmına çarpınca savruldum. Arkamda oturan Betül de ben de yaralandık. Fakat Betül kaldırıldığı hastanede vefat etmiş. Kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Olay beton mikseri sürücüsünün bizi görmemesi sebebiyle meydana geldi" dedi.