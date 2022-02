BEÜ, dünya sıralamasında 27 bin 561 üniversiteyi geride bıraktı

Bülent Ecevit Üniversitesi Webometrics Dünya Üniversiteler sıralaması'nda dünya çapında 30 bin 062, ülkemizden de 212 üniversitenin değerlendirildiği ''Webometrics Ranking of World Universities'' sıralamasında, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi dünya genelinde 27 bin 561 üniversiteyi geride bırakarak 2501. sırada olmayı başardı. Ülkemizden değerlendirilen 212 üniversite arasında 64. sırada yer aldı.

Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları (Webometrics Ranking of Universities) web içeriğinin hacmi, görünürlüğü ve bu yayınların aldığı dış bağlantılara göre belirlenen puan neticesinde dünya üniversitelerini sıralayan sistem olup uluslararası kuruluş Webometrics tarafından her yıl Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan sıralamalarla dünya üniversiteleri derecelendiriliyor. Ranking Web of World Universities adıyla yayınlanan dünya üniversiteler sıralaması tüm dünyada yükseköğretim kurumları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

BEÜ'DEN WEBOMETRİCS SIRALAMASINDA, BÜYÜK BAŞARI

Dünya genelinde 30 bin 062 üniversite arasından 2501. sırada olmayı başaran Bülent Ecevit Üniversitesinin ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarılar, web tabanlı yayınları, zengin içerik ve görsel alt yapıyla webin etkin kullanımı kapsamında dünya genelindeki tanınırlığı bir kez daha kanıtlandı. BEÜ Görünürlükte 5603'e, Mükemmeliyet kategorisinde 2711'e ve açıklık kategorisinde 1340'a yükseldi.

"ÜNİVERSİTEMİZ KÜRESEL PERFORMANS VE PRESTİJİNİ ARTIRMAYA DEVAM EDİYOR"

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı konu ile ilgili bir açıklama yaparak, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin akademik ve idari personeli, öğrencileri ve paydaşlarının gösterdiği fedakarlık ve özverili çalışmalar ile sadece ülkemizin değil dünyanın da en saygın yükseköğretim kurumlarından biri olma yolunda ilerlediğini söyledi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak elde edilen başarılar ve dünya sıralamalarında çıtanın daha da yükselmesinin haklı gururunu yaşadıklarını dile getiren Rektör Çufalı, Üniversitemizin dünya vatandaşlarının erişimine açık ve popüler dijital alt yapısı, bilimsel ve akademik faaliyetleri ile küresel performans ve prestijini artırmaya, dünya çapında küresel bir Üniversite ve Ar-Ge merkezi olabilmek yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

"ZONGULDAK BEÜ, ÜLKEMİZİ VE İLİMİZİ TÜM KATEGORİLERDE EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE DEVAM EDİYOR"

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Çufalı, Webometrics'teki başarısına ilişkin yaptığı açıklamada, sözlerine üniversitemizin dünya çapında elde ettiği bilimsel ve akademik başarıları; nitelikli, çağa uygun, özgün, kaliteli ve dünya standartlarındaki eğitim anlayışıyla, yürütülen proje ve diğer faaliyetleri ile ülkemiz sınırlarını aşmaya, rakiplerine de açık ara fark atmaya devam ettiğini vurgulayarak devam etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, ülkemizi ve ilimizi tüm platformlarda en iyi şekilde temsil etmenin ve dünya üniversitesi olmanın haklı gururunu yaşıyor. Üniversitemiz akademik ve idari personeli ve öğrencisi ile bir bütün olarak çok daha başarılı çalışmalara imza atacaktır. Bu başarıdan dolayı üniversitemizin tüm değerli çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarımızın giderek artmasını temenni ediyor ve nitelikli büyümemize verdikleri katkılardan ötürü YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.