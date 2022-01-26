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Giriş Tarihi: 26.1.2022 11:10

Beyaz esarete tuz dayanmıyor

Beyaz esarete tuz dayanmıyor

Bursa’da kar yağışının ulaşımda bir aksamaya yol açmaması için gece gündüz canla başla çalışan Büyükşehir Belediyesi, bir sezonda harcaması gereken 7 bin ton tuzu 4 günde tüketti.

Mücadelenin aksamaması için 2 bin 500 ton daha tuz takviyesi yapan ekiplerin gayretli çalışmaları sonucu, Bursa genelinde ulaşımda önemli bir sorun yaşanmadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin 17 ilçe 1058 mahalleyi kapsayan karla mücadele çalışmaları, adeta insanüstü bir gayretle devam ediyor. Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde aralıksız olması nedeniyle ekiplerin geçtiğimiz cuma gecesi başlayan hummalı çalışması da sürüyor. Toplam 283 iş makinası ve kamyon ile 834 personelden 100 ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için eldeki imkanları sonuna kadar kullanıyor. Normal şartlarda bir sezon boyunca yeterli olması planlanan depolardaki 7 bin ton tuz, son 4 günde yapılan çalışmalarla tükendi. Çalışmaların kesintiye uğramaması için 2 bin 500 ton daha tuz ilavesi yapılırken, verilen mücadele sayesinde ana arterlerde herhangi bir buzlanma olayına rastlanmadı.

Özellikle İstanbul'da kar nedeniyle belli saatlerde özel araçlarla trafiğe çıkmaya kısıtlama bile getirilirken, Büyükşehir Belediyesi'nin gayretli çalışmalarıyla Bursa'da hayat normal seyrinde devam etti.

Büyükşehir ekipleri, sadece kent merkezinde değil ilçelerde ve kırsal mahalle yollarında da büyük özveriyle çalışıyor. Kar uyarılarının yapıldığı ilk andan itibaren alarm durumuna geçen ekipler, cumartesi günü 412, pazar günü 719, pazartesi günü de 216 mahallenin yolunu ulaşıma açtı. Özellikle dağ ilçelerinde 'şiddetli kar yağışı yüzünden' bazı mahalle yolları gün içerisinde birkaç kez açılmak zorunda kaldı.

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Beyaz esarete tuz dayanmıyor
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