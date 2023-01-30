Beyaz Kıta’ya 7’nci seferde liseli üç kız öğrenci de var

Antarktikakıtasına yapılan 6 bilim seferi ile yeni araştırmalara imza atan Türk bilim insanları, dünyanın kara kutusunu keşfetmek üzere yeni yolculuğa başladı.TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından sürdürülen çalışmaları kapsamında 7'nci Ulusal Antarktika Bilim Seferi dün başladı. 19 Türk, 2 Ekvador ve 1 Kolombiyalı bilim insanın yer alacağı sefere ilk kez liseli 3 kız öğrenci, Azra Ayşe Bıçakcı, Hilal Başak Demirel ve Zeynep İpek Yanmaz da katıldı. Yanmaz, meşe ağacı palamudundan elde ettikleri biyolojik plastiğin 450 yıl gibi bir sürede doğada çözünen geleneksel plastikler yerine 45 günde çözündüğünü söyledi.TÜBİTAK Kare Enstitü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy, 18 farklı bilimsel proje üzerinde çalışacaklarını söyledi. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı Başkanlığı'nca düzenlenen Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda birinci olan 3 kız öğrenciyle birlikte bu yılki seferde bilim kadını sayısının çok olmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirten Özsoy, "Göllerin korunmasıyla ilgili İngiltere ile ilgili yürütülen ortak çalışmaya devam edilecek. Buzul çalışmaları da yapacağız" dedi.