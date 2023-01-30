Haberler Yaşam Haberleri Beyaz Kıta’ya 7’nci seferde liseli üç kız öğrenci de var
Giriş Tarihi: 31.1.2023

Beyaz Kıta’ya 7’nci seferde liseli üç kız öğrenci de var

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Beyaz Kıta’ya 7’nci seferde liseli üç kız öğrenci de var
Antarktika kıtasına yapılan 6 bilim seferi ile yeni araştırmalara imza atan Türk bilim insanları, dünyanın kara kutusunu keşfetmek üzere yeni yolculuğa başladı.
TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından sürdürülen çalışmaları kapsamında 7'nci Ulusal Antarktika Bilim Seferi dün başladı. 19 Türk, 2 Ekvador ve 1 Kolombiyalı bilim insanın yer alacağı sefere ilk kez liseli 3 kız öğrenci, Azra Ayşe Bıçakcı, Hilal Başak Demirel ve Zeynep İpek Yanmaz da katıldı. Yanmaz, meşe ağacı palamudundan elde ettikleri biyolojik plastiğin 450 yıl gibi bir sürede doğada çözünen geleneksel plastikler yerine 45 günde çözündüğünü söyledi.
TÜBİTAK Kare Enstitü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy, 18 farklı bilimsel proje üzerinde çalışacaklarını söyledi. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı Başkanlığı'nca düzenlenen Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda birinci olan 3 kız öğrenciyle birlikte bu yılki seferde bilim kadını sayısının çok olmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirten Özsoy, "Göllerin korunmasıyla ilgili İngiltere ile ilgili yürütülen ortak çalışmaya devam edilecek. Buzul çalışmaları da yapacağız" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Van'da saldırgan köpek dehşeti: 10 yaşındaki Mete Durna hayatını kaybetti
SON DAKİKA: CHP'li Özel canlı yayında açıkladı: 6'lı masa iktidara gelince MİT Başkanı'nı görevden alacak
Cizre’ye kadın eli değdi
Son dakika | İşte 6'lı masanın vaatleri: LGBT kararına imza, HDP'ye sinyal
6'lı masa mutabakatta FETÖ'yü de unutmadı: KHK'lılar görevlerine iade edilecek
Son dakika | Denizli'de emekçi kadınlarla buluşma! Başkan Erdoğan: İstihdamdaki kadın sayısı 10,5 milyona yaklaştı
Haris Seferovic'in yeni adresi belli oldu! Galatasaray'daki geleceği çok konuşuluyordu...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
6'lı masada adaylık krizi büyüyor! 13 Şubat çıkmazında yeni perde: Böyle bir bilgi mevcut değil
Bakan Kurum, Türkiye'nin ilk yerli ve milli asansör fabrikası açılışında konuştu
ARKADAŞINA GÖNDER
Beyaz Kıta’ya 7’nci seferde liseli üç kız öğrenci de var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA