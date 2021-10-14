Beykoz Çayırı projesi mecliste kabul edildi

Beykoz Belediyesi, Ortaçeşme Mahallesi
sınırları içindeki tarihi Beykoz Çayırı
'nın Millet Bahçesi olması için bir proje geliştirdi. Hazırlanan proje için imar değişikliği teklifi eylül ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis
gündeminde oyçokluğuyla kabul edildi. Her fırsatta engellendiğini iddia eden İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu
ise meclis onay vermesine rağmen, projeyi veto ederek engelledi. Dün İBB'nin ekim ayı 3'üncü oturumunda konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın
, millet bahçesi teklifini veto eden Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Başkan Aydın, "Yeşil alanları artıracağınızı söylüyorsunuz. Bu karar veto edilerek mi artırılacak? Neye engel olduğunuzu bilmiyorsunuz. Başkanımıza da konuyu herhalde farklı anlattı arkadaşlar da veto edildi. Yeşile nasıl karşı çıkarsınız? Bana göre bu akıl tutulmasıdır. Gelin bu olumlu adımda birlikte yürüyelim. Biz orayı güzelleştirmek istiyoruz" dedi. Ekim ayı 3'üncü oturumunda tekrar meclis gündemine gelen Beykoz Çayırı Millet Bahçesi projesi ısrar karar olarak meclisten geçti.