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Giriş Tarihi: 4.9.2022 12:17

Beykoz’da 19 etapta yürütülen sit derecelendirme çalışmalarından 18’i tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İstanbul’un Beykoz ilçesinde yürütülen sit derecelendirme çalışmaları Boğaziçi alanı dışındaki doğal sit alanlarının tümünde tamamlandı. Boğaziçi alanı sınırları dışında kalan doğal sit alanları, Türkiye genelinde başlatılan ardışık dört mevsim çalışmasına dayalı; ekolojik temelli bilimsel araştırma raporları kapsamında 19 etap halinde yeniden değerlendirildi. Bu bölgede 18 etaptaki 25 bin 809 hektarlık alanda tescil işlemi tamamlanırken, 600 hektarlık alanda ise son aşamaya gelindi.

Beykoz’da 19 etapta yürütülen sit derecelendirme çalışmalarından 18’i tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un Beykoz ilçesinde sit derecelendirme çalışmalarının Boğaziçi alanı dışındaki doğal sit alanlarının tümünde tamamlandığını açıkladı.

Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Boğaziçi alanı sınırları dışında kalan doğal sit alanlarında ise Türkiye genelinde başlatılan ardışık dört mevsim çalışmasına dayalı ekolojik temelli bilimsel araştırma raporları da 19 etap halinde yeniden değerlendirildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bu kapsamda 18 etaptaki 25 bin 809 hektarlık alanda tescil işlemi tamamlanmış, 600 hektarlık alanda ise son aşamaya gelinmiştir. Tescili tamamlanan bölgede yerleşim bulunan Çengeldere, Fatih, Yavuzselim, Baklacı, Çiftlik, Görele, Gümüşsuyu ve İncirliköy mahallelerini de kapsayan 3 bin 500 hektarın üstündeki alanda da planlama çalışmaları tamamlandı. Diğer bölgelerde ise planlama çalışmaları devam etmektedir.''

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Beykoz’da 19 etapta yürütülen sit derecelendirme çalışmalarından 18’i tamamlandı
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