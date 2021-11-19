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Giriş Tarihi: 19.11.2021 12:36

Beykoz’daki engellilere darp davasında karar çıktı! İşte sanıkların aldığı ceza

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Beykoz’daki engellilere darp davasında karar çıktı! İşte sanıkların aldığı ceza

Beykoz’da engelli vatandaşlara sopayla saldırdıkları için tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı ve diğer sanık Musa Sezer’in yargılandığı davada karar çıktı. Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki avukatı sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini talep etti. Mahkeme, sanık Musa Sezer’i 10 ay 42 gün hapis cezasına, sanık Oğuzhan Arıcı’yı ise 3 yıl 40 gün hapis cezasına çarptırarak davayı sonlandırdı.

Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı, cezaevinden getirilirken tutuksuz sanık Musa Sezer de katıldı. Duruşmaya katılmak üzere taraf avukatları ve müştekiler Hasan Polat ile Volkan Gider de mahkeme salonunda hazır bulundu.

'HAKSIZ SALDIRI SONUCU TELAFİSİ OLMAYAN KAYIPLAR YAŞANDI'

Duruşmada müşteki avukatı, sanıkların olay günü sopa ve piknik tüpü kullandığını, ayrıca alkolün etkisinde olduklarını, suç işlemek için haklı neden yaratma ve eylemi gerçekleştirme girişimlerinin olduğunu belirterek 'Bizim müvekkillerimiz de bir anne ve bana evladıdır. Bedensel engelleri nedeniyle daha çok korumaya ihtiyaçları vardır. Müvekkiller yaşadıkları haksız saldıdı sonucu psikolojik olarak da telafisi imkansız kayıplara uğramışlardır. Sanıkların en yüksek cezayı almaları bir nebze olsun içimizi rahatlatacaktır' dedi.

SON SÖZLERİNDE BERAAT İSTEDİLER

Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı, 'Takdir yüce mahkemenizindir. Ben yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Bundan sonra da hiçbir suça karışmayacağım. Beraatimi talep ederim' şeklinde konuşurken sanık Musa Sezer ise son sözünde beraatini talep etti.

SANIKLARDAN BİRİNE 10 AY HAPİS CEZASI

Duruşma sonu mahkeme, sanık Musa Sezer'in 'Nitelikli kasten yaralama' suçundan beraatine karar verirken 'Teşebbüs aşamasında kalan beden bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ve silahtan sayılan tüple kasten basit yaralama' ve 'Alenen hakaret' suçlarından 10 ay 43 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

TUTUKLU SANIK 3 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, diğer tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı'nın ise 'Tehdit' suçundan beraatine karar verirken sanık Arıcı'yı, 'Beden bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ve silahtan sayılan sopayla kasten basit yaralama' ve 'Alenen hakaret' suçlarından 3 yıl 40 gün hapis cezasına çarptırarak davayı sonlandırdı.

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Beykoz’daki engellilere darp davasında karar çıktı! İşte sanıkların aldığı ceza
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