Beylikdüzü’nde aşırı yağmur nedeniyle bahçe duvarı çöktü

Dün gece etkili olan yağmurun ardından ise bahçe duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Binalarının bahçe duvarı yıkılan apartman sakini, "Bu bina yapıldığında zaten bizim bahçe duvarımıza zarar vermişti. Biz söyledik, şikayetçi de olduk ama bir şey olmadı. Gece de sesle uyandık duvar bahçeye çökmüş" dedi.