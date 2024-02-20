Beylikdüzü’nde çifte infaz! Polis şüphelilerin peşinde

Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, dün gece saat 01.45 sıralarında mahallede devriye görevini yaparken sokak üzerinde farları ve arka kapıları açık bir otomobil gördüler. Otomobilin yanına giden bekçiler, otomobilin sürücü ve sağ ön koltuğunda başlarından vurulmuş halde iki kişi gördü. Bekçiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü koltuğunda oturan kişinin hayatta olduğunu, sağ ön yolcu koltuğunda oturan ve avucunun içinde bir miktar uyuşturucu madde olan kişinin ise hayatını kaybettiğini belirledi. Bu kişinin başının dışında her iki bacağından da silahla vurulduğu anlaşıldı. Yaralı kişi hemen ambulansla hastaneye götürüldü ancak o da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, sürücü koltuğunda öldürülen kişinin Eren Özyurt, yanında oturan kişinin de İbrahim Enes Hallaç olduğunu tespit etti.

ELİNDE BİR MİKTAR UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Özyurt ve Hallaç'ın cesetleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İçinde bulundukları otomobilden parmak izi alındı. Otomobilin yanında bulunan 5 adet mermi kovanı da incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na teslim edildi. Polis ekipleri, emniyette suç kayıtları olan iki kişinin infazını çözmek için araştırma başlattı. Çifte infazın uyuşturucu satışından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle yaşanmış olabileceği öne sürüldü.