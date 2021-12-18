Beylikdüzü’nde hafriyat kamyonu üstgeçide çarptı, sürücü ağır yaralandı

Beylikdüzü D-100 Karayolu Güzelyurt mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak metrobüs üstgeçidinin ayaklarına çarpan hafriyat kamyonu sürücüsü kamyonda sıkıştı. Sıkıştığı yerden yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda çıkarılan sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 22.15 sıralarında Beylikdüzü D-100 Karayolu Güzelyurt mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz D.'nin kullandığı 53 ABN 781 plakalı hafriyat kamyonu, bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak Güzelyurt metrobüs durağı üstgeçidinin ayaklarına çarptı. Kazada sürücü şoför mahallinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SIKIŞTIĞI YERDEN 1 SAATTE ÇIKARTILDI

Yaralı sürücü yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı yakınlarda bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Hurdaya dönen kamyonun kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.