Beylikdüzü’nde hayat durma noktasında! Vatandaşla isyan etti: Perişan olduk 2 buçuk saattir yollardayız

"PERİŞAN OLDUK, SAATLERDİR YOLDAYIZ"

Trafikte saatlerce kaldığını söyleyen bir vatandaş ise "Yaklaşık 2 buçuk saattir yoldayız. Perişan olduk evlerimize gidemiyoruz. Kar lastiğimiz olmasına rağmen yolda kaldık. Yanımdaki arkadaşım ise bu havada 3 saattir yürüyor. Ben arkadaşımı yoldan aldım arabası yolda kaldığı için bir yere park etti. Ön tarafımız kilitli olduğu için hiçbir yere gidemiyoruz. Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi suçlu kim suçlu bilmiyorum" dedi.

"Arabamı işyerinde bıraktım"