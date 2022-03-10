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Giriş Tarihi: 10.3.2022 14:38

Beylikdüzü'ndeki dehşette flaş gelişme

DHA
Beylikdüzü’ndeki dehşette flaş gelişme

Beylikdüzü'nde Bülent Aktaş, evlerinde eşi ve iki çocuğunu tabancayla ateş edip öldürdükten sonra intihar etti. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri biten 4 cenazeyi yakınları teslim alarak Mardin'e götürdü.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki sitede dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, gümrük memuru Bülent Aktaş'ın işe gitmemesi üzerine arkadaşları şüphelenip durumu polise haber verdi. İhbar üzerine sitedeki dört katlı binanın ikinci katındaki daireye giden polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Bülent Aktaş'ın, eşi Kader Aktaş ile çocukları Mehmet Ali (7) ve Ömer Asil'i (2) tabancayla ateş ederek öldürüp, aynı tabancayla intihar ettiği belirlendi.

Savcı ve polislerin çalışmalarının ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları teslim aldı. 4 cenazenin havayoluyla Mardin'e götürülerek defnedileceği öğrenildi.

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Beylikdüzü'ndeki dehşette flaş gelişme
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