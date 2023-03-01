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Giriş Tarihi: 1.3.2023 16:22

Beyoğlu Belediyesi Kahramanmaraş’ta temizlik çalışmalarına destek veriyor

Beyoğlu Belediyesi, Kahramanmaraş merkezde kurulan çadır kentler ve ortak yaşam alanları başta olmak üzere bölgede yürütülen dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına destek veriyor.

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Beyoğlu Belediyesi Kahramanmaraş’ta temizlik çalışmalarına destek veriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede olası salgın hastalıklara karşı titiz bir dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yürütülüyor. Kahramanmaraş merkezde kurulan çadır kentler ve ortak yaşam alanları başta olmak üzere bölgede yürütülen çalışmalara, Beyoğlu Belediyesi de gönderdiği temizlik ekibi ve araçlarla destek veriyor.

Beyoğlu Belediyesi'nin 2 çöp kamyonu, iki yıkama tankeri ve 10 kişilik temizlik personeli, bölgedeki belediyelerle işbirliği içerisinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bölgede hayatın normale dönünceye kadar her türlü yardım çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

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Beyoğlu Belediyesi Kahramanmaraş’ta temizlik çalışmalarına destek veriyor
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