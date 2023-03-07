Beyoğlu Belediyesi’nden her gün 15 bin depremzedeye sıcak yemek

Beyoğlu Yardım Merkezi'nde her gün 15 bin kişiye üç öğün sıcak yemeğin verildiği büyük bir aşevi ve günlük 15 bin ekmeğin pişirildiği modern bir fırın da bulunuyor. Ayrıca çadırda yaklaşık 400 kişinin aynı anda yemek yiyebildiği modern yemek salonu da depremzedeleri ağırlamaya devam ediyor.