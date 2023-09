Beyoğlu Kültür Yolu Festivalinin açılışını Bakan Ersoy yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Atatürk Kültür Merkezi'nde Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin basın toplantısına eşi Pervin Ersoy ile birlikte katıldı. Toplantıya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti. Bakan Ersoy toplantıda, yeniden yapımının 2. yılında Atatürk Kültür Merkezi'nin önemine değinerek 30 Eylül-15 Ekim aralığında gerçekleştirilecek; farklı alanlarda yüzlerce sanat etkinliğini sanatseverlerle buluşturacak, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali hakkında bilgi verdi.

"2028 YILINDA FESTİVAL COŞKUMUZU 35 İLE ÇIKARACAĞIZ"

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Festival, İstanbulluları 50'den fazla noktada binden fazla etkinlikle buluşturacak. Festivalin açılışı, İstanbul devlet opera ve bale sanatçılarının hazırladığı açılış gecesi konseriyle gerçekleştirecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi bu özel gecede solistleri, solist dansçıları, korosu ve modern dans topluluğu ile sanatseverlerimizin karşısına çıkacak. Beyoğlu Kültür Yolu Festivalimiz, kültür ve sanatla dolu dolu devam ederken 14 Ekim'de de Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivalimiz başlıyor. Tamamlanan restorasyonu sonrası Nisan ayında hizmete açtığımız Tarihi Tekel Binası'nın odak noktası olacağı Efes Kültür Yolu Festivali'ni de 28 Ekim- 5 Kasım arasında İzmirlilerle buluşturacağız. 11 Duraklık festivalimizi 4-12 Kasım arası gerçekleştireceğimiz Antalya Kültür Yolu Festivali'yle sonlandıracağız. Festivalleri bitirdik diye dinlenmek yok. Hemen gelecek sene için hazırlıklara başlıyoruz. 2024 için hedefimiz 15 ilde festivalleri gerçekleştirmek, 2028 yılında ise festival coşkumuzu 35 ile çıkaracağız" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'DA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE TURİZMDE YÜZDE 13,20 ARTIŞ"

"Dünya turizminin gözbebeği İstanbul attığımız adımlar neticesinde, 2023 yılının ilk 8 ayında önemli bir rekora imza attı" ifadelerini kullanan Bakan Ersoy, "Bu süreç içerisinde İstanbul 11 milyon 524 bin yabancı ziyaretçiyi ağırladı. İstanbul'a gelen yabancı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,20 artış gösterdi. İstanbul'u ziyaret eden yabancı ziyaretçiler sırasıyla Rusya, Almanya ve İran oldu, onları ABD ve Suudi Arabistan izledi. Güzel yurdumuzun marka değerini her geçen yıl daha da ileri taşımak için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

"MİCHELİN REHBERİ'NİN İSTANBUL VE İZMİR DEĞERLENDİRMELERİ 5 YIL SÜRECEK, HER YIL GÜNCELLENECEK"

Bakan Ersoy, "Bu çerçevede destinasyon seçiminde her 3 turistten 2'sinin dikkatle takip ettiği Michelin Seçkisindeki ülkemizin ağırlığını artırmak için adımlarımızı atıyoruz. Geçtiğimiz sene İstanbul'daki 53 restoran Michelin Rehberi'nde yerlerini aldı. Restoranlar arasında bir tanesi 2 Michelin yıldızı, 4 tanesi 1 Michelin yıldızı, 1 tanesi ise sürdürülebilirlik değerinde öne çıkarak 1 yıldızın yanı sıra yeşil yıldız almaya hak kazandı. Dünyada gastronomi turizminde önde gelen rakip şehirlere baktığımızda Tokyo'da 201, Paris'te 118, New York'ta 73 ve Londra'da 69 restoranın yıldız aldığını görüyoruz. Şu an itibarıyla hak ettiğimiz noktada değiliz ama hedeflerimiz var. Bu yıl imzaladığımız ek protokol ile Michelin Rehberi Türkiye'deki seçkisine İzmir ve Bodrum'u da dahil etti. 9 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşecek özel bir törenle duyuracaklar. Protokol kapsamında Michelin Rehberi'nin İstanbul ve İzmir'i kapsayan değerlendirmeleri 5 yıl boyunca devam edecek ve rehber her yıl güncellenecek. Ben ve ekibim, Cumhurbaşkanımız öncülüğünde ülkemizin 100'üncü yaşına yaraşır projelere imza atmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

"SANATIN PROVOKASYON UNSURU OLARAK KULLANILMASINA KARŞIYIZ"

Altın Portakal Film Festivali'ne kısaca değinmek istiyorum. Bu konuyla ilgili en başından beri Bakanlığımızın tavrı çok net. Bakanlık olarak kültür ve sanatın her daim destekçisiyiz ancak sanatın gücü kullanılarak terör örgütü propagandası yapılmasına, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılmasına da son derece karşıyız. Konuyla ilgili detaylı açıklamayı Bakanlığımız zaten kamuoyuna yaptı" dedi.