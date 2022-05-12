Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivallerinin startı verildi

"BAŞKENT KÜLTÜR YOLU FESTİVALİNDE 300'DEN FAZLA ETKİNLİKTE BİN 500'DEN FAZLA SANATÇIYI AĞIRLAYACAK"

Konuşmasının devamında Başkent Kültür Yolu Festivali'nin Ankara'nın marka değerini arttıracağının altını çizen Bakan Ersoy, "Başkent Kültür Yolu Projesi, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi ile birlikte Türkiye'nin en kapsamlı kültür-sanat projesi olma özelliğini taşıyor. Ankara, Başkent Kültür Yolu ekseninde gerçekleştirilecek festival ile ilk kez geniş çapta bir kent festivaline kavuşuyor. Başkent Kültür Yolu rotası, 4.7 kilometrelik bir güzergâhta Ulucanlar Müzesinden başlayarak CSO Ada'ya kadar uzanıyor. Bu güzergâhta Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Erimtan ve Koç Müzeleri, Hacı Bayram-ı Veli Camii, Hamamönü Tarihi Kent dokusu, Augustus Tapınağı ve Roma Hamamı, Resim Heykel, Etnografya ve İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzeleri, Ziraat Bankası Müzesi, PTT Pul Müzesi ile opera ve tiyatro binalarımız yer alıyor. Başkent Kültür Yolu ve Festivali, Anadolu'nun en eski uyarlıklarına ev sahipliği yapmış, 20'nci yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak bir kez daha yükselmiş olan Ankara'nın marka değerini artıracak ve dünya başkentleri arasındaki öncü konumunu sağlamlaştıracaktır. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile aynı tarihlerde, yani 28 Mayıs – 12 Haziran tarihleri arasında ilkini düzenleyeceğimiz Başkent Kültür Yolu Festivali, 300'den fazla etkinlikte 1500'den fazla sanatçıyı sanatseverlerle buluşturacak. İki festival toplamda 2000'e yakın etkinliğe ev sahipliği yapacak; 6000'den fazla sanatçının performansına sahne olacak. Çok rahat söyleyebiliriz ki Türkiye, dünyada sadece birkaç örneğini görebileceğiniz, uluslararası seyahatlerde belirleyici olan ve ciddi ziyaretçi kitlelerini cezbeden marka kültür-sanat festivallerine kavuşmaktadır. İstanbul öncü adımdı, Ankara ile inşallah başarımızı perçinleyeceğiz. Bu adımları 1-16 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır Sur Festivali takip edecek. Seneye Mayıs ayı itibarıyla kültür yolu festivallerine İzmir'i de dâhil etmiş olacağız" dedi.