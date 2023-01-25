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Giriş Tarihi: 25.1.2023 02:30

Beyoğlu’nda 4 katlı bina alev alev yandı

Beyoğlu’nda 4 katlı ahşap binanın 4’üncü katında yangın çıktı. Alevlere teslim olan bina itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken içeride bulunan bir kedi ise yoğun dumandan zehirlendi. İtfaiye erinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan kedi ölürken, sahipleri büyük üzüntü yaşadı

İHA
Beyoğlu’nda 4 katlı bina alev alev yandı

Yangın, Kuloğlu Mahallesi, Ağa Hamamı Sokak'ta saat 22.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı ahşap binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 4'üncü katı ve çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda güçlükle söndürüldü. Ahşap olan binanın tekrar tutuşmasına karşı ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı.

KEDİ YOĞUN DUMANDAN ZEHİRLENEREK ÖLDÜ

Bina içerisinde mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Yoğun dumandan zehirlenerek kalbi duran kediye itfaiye eri uzun süre kalp masajı yaptı. İtfaiye erinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan kedi öldü.

Bina içerisinde kalan kedilerinin kurtarılmasını gözyaşları içinde bekleyen bina sakinleri, kedilerinin öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

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Beyoğlu’nda 4 katlı bina alev alev yandı
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