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Giriş Tarihi: 23.9.2022 13:18 Son Güncelleme: 23.9.2022 14:07

Beyoğlu’nda budanan ağaç dalları ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak dağıtıldı

Beyoğlu Belediyesi, sonbahar bakımı kapsamında ilçe genelinde gerçekleştirdiği ağaç budama işleminden elde edilen ağaç dallarını paketleyerek ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak dağıttı.

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Beyoğlu’nda budanan ağaç dalları ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak dağıtıldı

Beyoğlu'nda sonbahar bakımı kapsamında ilçe genelinde bulunan ağaçların budanması için çalışma başlatıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından mevsimine uygun olarak yapılan çalışmalarda, ağaçların gelişimlerini kuvvetlendirip, sağlıklı kılmak, form vermek ve çiçeklenmenin miktar ve kalitesini yükseltmek için budama işlemleri yapılıyor. Titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında ayrıca kuru ağaçlar, elektrik tellerine uzanan ağaç dalları, araç ile vatandaşların geçişini engelleyen ve can güvenliğine tehdit oluşturan dallar için de gerekli işlemler yapılıyor.

BUDANAN AĞAÇ DALLARI İSRAF EDİLMİYOR

İlçe genelinde gerçekleştirilen ağaç budama işleminden elde edilen ağaç dalları, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın talimatıyla ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak dağıtılmaya başlandı. Budama işleminden elde edilen ağaç dallarını yakacak olacak şekilde keserek paketleyen belediye ekipleri, daha sonra paketlenen yakacakları araçlara yükleyerek belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediyor. Uygulama ile hem budama işleminden elde edilen odunlar israf edilmeyerek ekonomiye kazandırılıyor hem de ihtiyaç sahiplerinin yakacak ihtiyaçları karşılanmış oluyor.

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Beyoğlu’nda budanan ağaç dalları ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak dağıtıldı
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