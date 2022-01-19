Beyoğlu’nda makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Kazayı yara almadan atlatan Kemal Akçelik, kendisine çarpan aracın sürücüsünün makas attığını iddia ederek "Nasıl olduğunu anlamadım. Makas atıyormuş. Arkadan çarptı, ben kendimi kurtarmaya çalışırken bariyerlere çarptım. Bende herhangi bir yara yok" dedi.