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Giriş Tarihi: 29.4.2024 22:38

Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın

Beyoğlu’nda bir otelin SPA bölümünde yangın çıktı. Otelde bulunanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken yangına müdahale eden iki çalışan dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, otelin kafe bölümünde oturan müşterilerin hiç bir şey yokmuş gibi oturmaya devam etmesi dikkat çekti

DHA
Beyoğlu’nda otelde korkutan yangın

Yangın, 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Evliya Çelebi Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi'nde buluna bir otelin SPA bölümünde çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelde bulunanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, yangına ilk müdahaleyi yapan 2 otel çalışanı dumandan etkilendi. 2 kişiye ambulansta müdahale edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otelin kafe bölümünde oturan müşterilerin hiç bir şey olmamış gibi davranması dikkat çekti.

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Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın
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