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Giriş Tarihi: 5.12.2021 12:05

Beyoğlu'nda turisti iten taksici hakkında flaş gelişme!

DHA
Beyoğlu’nda turisti iten taksici hakkında flaş gelişme!

İstanbul Beyoğlu'nda ücret tartışması nedeniyle kadın turisti yola iten taksici yakalandı. Kadın yolcunun son anda otobüs altında kalmaktan kurtulduğu olaya ilişkin gözaltına alınan taksici, adliyeye sevk edildi. Şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda kadın turisti yola iten taksici yakalandı | Video

İstanbul Beyoğlu'nda geçen Çarşamba saat 07.00 sıralarında Çatma Mescit Mahallesi Refik Saydam Caddesi taksici ile tartışan kadın itişme sırasında yola düşünce otobüsün altında kalıyordu. O anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü Doğan P., Aksaray'dan aracına aldığı yabancı uyruklu kadın turisti Taksim'e götürmek üzere yola çıktı. Kadın müşteri, cadde üzerinde ineceği sırada sürücü, taksimetrenin 50 lira yazdığını söyleyerek ücreti talep etti. Müşteri ücreti ödediğini iddia ederken, taksici ise para almadığını söyledi.

Bunun üzerine tartışmaya başlayan ikili bir süre sonra birbirini itmeye başladı. Yaşanan itişme sırasında taksici Doğan P.'nin ittiği kadın yola düştü. Yabancı uyruklu turist kadın, bu sırada yoldan geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yerde acılar içinde kıvranan kadının yardımına otobüs şoförü ile çevredeki esnaf koşarken, taksici aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "kasten yaralama" suçu ile ilgili yapılan çalışmalarda güvenlik kamerası görüntüleri ve sosyal medyada yer alan görüntüler incelendi. Taksicinin kimliğinin belirlenmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, sürücü Doğan P.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen taksici, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Doğan P.'nin taksi sürücü belgesi İBB tarafından iptal edilmişti.

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Beyoğlu'nda turisti iten taksici hakkında flaş gelişme!
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