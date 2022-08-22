Haberler Yaşam Haberleri Beyoğlu’nda Türkiye-Kore dostluğunun 65. yıldönümünde Dostluk Sanat Sergisi açıldı
Giriş Tarihi: 22.8.2022 21:32 Son Güncelleme: 22.8.2022 21:46

Beyoğlu’nda Türkiye-Kore dostluğunun 65. yıldönümünde Dostluk Sanat Sergisi açıldı

Türkiye ile Kore arasındaki ilişkilerin 65. yıldönümünde Beyoğlu’nda Türkiye-Kore Dostluk Sanat sergisi açıldı. Kore ile yıllara dayanan dostluklarının bulunduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: “Bu organizasyonun ikili ilişkileri daha da güçlendireceğine inanıyorum” dedi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Beyoğlu’nda Türkiye-Kore dostluğunun 65. yıldönümünde Dostluk Sanat Sergisi açıldı

Türkiye ile Kore'nin diplomatik ilişkilerinin 65. yıldönümü için Beyoğlu'nda Türkiye-Kore Dostluk sergisi açıldı. İstiklal Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen açılışa, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu Woo ve sanatseverler katıldı. Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, serginin Türkiye ve Kore arasındaki ikili ilişkilere olumlu katkıları olacağını ifade etti. Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu Woo da serginin iki ülkenin kültürel bağlarını daha da güçlendireceğini vurguladı.



"BU ORGANİZASYONUN İKİLİ İLİŞKİLERİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİNE İNANIYORUM"

Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Kore'nin Türkiye ile olan dostluğunun bir işareti olan sanat sergisindeyiz. Güney Kore Başkonsolosluğu ile diplomatik ilişkilerin 65. yılı münasebetiyle ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğumuz bu organizasyonun her iki ülkenin ikili ilişkilerini daha da güçlendireceğine olan inancımı ifade ediyorum. Türkiye ile Kore arasındaki tarihten gelen bu sıcak dostluk ilişkilerinin bundan sonra da artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu anlamda, Güney Kore Başkonsolosluğu ile Pohang belediyesine de teşekkürlerimi arz ediyorum" dedi.

"SERGİ KÜLTÜRELBAĞLARI ARTTIRACAKTIR"

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu Woo da, "Bu sanat sergisinin iki ülkenin kültürel duygudaşlık oluşturacağını ve ülkemizle arasındaki kültür ve sanata olan ilgiyi artıracağını düşünüyorum. Sanat sergisinin temasının 'bağ' olmasından da anlaşıldığı üzere Kore ve Türkiye arasındaki siyasi ekonomik işbirliğinin ötesinde, kültürel bağları da daha da güçlendireceğini ümit ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından açılış yapıldı ve Haydar Ali Yıldız ile beraberindekiler sergiyi dolaştı. Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Kore Dostluk Sanat Sergisi'nin 27 Ağustos'a kadar her gün 09.00 ile 23.00 saatleri arasında sanatseverlere açık olacağı öğrenildi.

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Beyoğlu’nda Türkiye-Kore dostluğunun 65. yıldönümünde Dostluk Sanat Sergisi açıldı
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