Beyoğlu’ndan Kahramanmaraş’a sürdürülebilir yardım organizasyonu





HER GÜN 15 BİN DEPREMZEDEYE SICAK YEMEK

Kahramanmaraş Dulkadiroğlunda kurulan Beyoğlu Afet Yardım Merkezi depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Merkezde her gün 15 bin kişiye sıcak yemeğin verildiği büyük bir aşevi ve günlük 10 bin ekmeğin pişirildiği modern bir fırın kuruldu. Çadırda yaklaşık 400 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği modern bir yemek salonu yer alıyor. Ayrıca belediyeye ait üç adet mobil aşevi ile de çevredeki barınma alanlarına yemek dağıtımı yapılıyor. Beyoğlu Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplanan yaklaşık 100 tırlık yardım malzemesi de bölgeye ulaştırıldı.