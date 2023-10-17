Beyoğlu’nun dijital dönüşüm projeleri Seul’de WEGO üyeleri ile paylaşıldı

Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler Organizasyonu'nun (WeGO) 6. Genel Kurulu, Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleştirildi. Bu yıl 'Akıllı Şehir, Akıllı Vatandaş' temasıyla düzenlenen toplantıda WeGO organizasyonu üyelerinin gelecek üç yıl içerisindeki hedefleri ve vizyonu belirlendi. Seul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona; Abu Dhabi, Abuja, Almatı, Dublin, Manila, Odense, Ekvator/Cuenca, Rabat, Sao Paulo, Medine, Tahran, Çengdu, Kampala, Taşkent, Madrid, Los Angeles, Hebroni Meksika, Astana ve Addis Ababa gibi farklı şehirlerden yüzden fazla yerel yönetim temsilcisi ve çok sayıda global şirketten temsilciler katıldı. WeGO organizasyonunun Akdeniz Bölge Ofisi ve Başkan yardımcılığı görevini yürüten Beyoğlu Belediyesi de yönetim kurulu üyesi olarak genel kurul toplantısındaki yerini aldı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Dünya genelinde hem şehirlerde hem de yerel yönetimlerde hızlı bir dijital dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşümün, dijital eşitsizliğin artışının yanı sıra birçok olumlu ve olumsuz etkisi bulunuyor. Bu gelişmeler, insan odaklı akıllı şehir geliştirme konusunda küresel bir uzlaşı yaratmayı amaçlayan 6. WeGO Genel Kurulu'nun ana hedefiydi. Toplantıda akıllı şehir geliştirme deneyimlerini paylaşan WeGO Organizasyonu üyeleri daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve yaşanabilir şehir alanları oluşturmak için atılabilecek adımları da görüştü.

AKILLI TURİZM GİRİŞİMLERİ PAYLAŞILDI

6. WeGO Genel Kurulu tur programının diğer önemli bir bölümü, Seul Turizm Organizasyonu (STO), STO'nun akıllı turizm girişimlerini ilerleten önemli üyelerle iletişim kurmak için düzenlediği özel oturumdu. Katılımcılar, Seul'ü tanıtmak için şehir hükümeti ile yakından çalışan ana paydaşlarla doğrudan iletişim kurma imkanı buldu. STO, kamu altyapısının planlanması ve sunumu üzerine odaklanan en son konseptleri katılımcılarla paylaşırken, kamu sektörleri için stratejik bir vizyon aktarma planları da yapıldı.

BEYOĞLU'NUN KARDEŞ ŞEHRİ SEONGBUK İLE YENİ İŞBİRLİKLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Beyoğlu Belediyesi heyeti resmi ziyaretleri çerçevesinde kardeş belediyesi olan Seul'ün Seongbuk ilçesini de ziyaret etti. Seongbuk Belediye Başkanı tarafından büyük bir misafirperverlikle ağırlanan Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ve Dış İlişkiler Koordinatörü Melis Kaplangı belediye hizmetleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette ayrıca önümüzdeki süreçte yapılacak yeni işbirlikleri üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.