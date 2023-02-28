Haberler Yaşam Haberleri Beyoğlu’nun gönüllü berberleri Kahramanmaraş’ta depremzedelerle buluştu
Giriş Tarihi: 28.2.2023 14:11

Beyoğlu’nun gönüllü berberleri Kahramanmaraş’ta depremzedelerle buluştu

Beyoğlu Belediyesi’nin öncülüğünde bir araya gelen Beyoğlu’ndaki gönüllü berberler, Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşlara ve çocuklara ücretsiz kuaför imkanı sundu.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Beyoğlu’nun gönüllü berberleri Kahramanmaraş’ta depremzedelerle buluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yardım faaliyetlerini aralıksız sürdüren Beyoğlu Belediyesi, bu kez berberleri depremzedelerle buluşturdu. Beyoğlu Belediyesi'nin öncülüğünde bir araya gelen Beyoğlu'ndaki gönüllü berberler depremzedelerin yardımına koştu. Yaklaşık 30 kişiden oluşan gönüllü ekip, gruplara ayrılarak Kahramanmaraş merkez ve çevresinde kurulan çadır kentleri tek tek ziyaret edip depremzede vatandaşların ve çocukların saç sakal bakımlarını yaptılar. Kişisel bakımlarını yapma imkanı bulan depremzedeler bu zor günlerde kendilerini yalnız bırakmadıkları için berberlere ve yetkililere teşekkürlerini iletti.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul'da deprem paniği: O ile göç başladı...
SON DAKİKA: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü Ege Denizi
SON DAKİKA | MHP Lideri Devlet Bahçeli slogan provokasyonuna sert tepki! "Alçakça bir kurgudur"
Son dakika: Konya'da yakalanan PKK’lı kadın terörist tutuklandı! Fedai eylem hazırlığındaydı
SON DAKİKA: CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş altın makas ile açmıştı! 68 kişiye mezar oldu...
"Eşyalarım çalındı, kafama silah dayandı" iddialarında bulunmuştu! Cumhuriyet'in haberi yalan çıktı
Son dakika haberleri: Depremden sağ çıkarılan Cihan Emir Parlak'tan acı haber geldi
SON DAKİKA | AFAD Başkanı açıkladı: Depremlerde can kaybı yükseldi
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! PKK'lı Ramazan Güneş Türkiye'ye getirildi
DEPREM SON DAKİKA: Malatya'da 5.6 şiddetinde deprem! Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Beyoğlu’nun gönüllü berberleri Kahramanmaraş’ta depremzedelerle buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA