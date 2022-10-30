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Giriş Tarihi: 31.10.2022

Beyzbol sopalı saldırı öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beyzbol sopalı saldırı öldürdü
İstanbul'da boş bir binaya girmeye çalışan kişiler tarafından beyzbol sopasıyla dövülen ve komalık olan Mehmet Göçer, 4 ay sonra yaşamını yitirdi. Polis olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı. Geçen mayıs ayında Beyoğlu Taksim'de meydana gelen olayda boş bir binada yaşayıp, oraya da bekçilik yapan Mehmet Göçer'in (40) bulunduğu yere motosikletle gelen 3 kişi binaya girmek istedi. Göçer ise bu kişileri binaya almayıp uzaklaşmalarını söyledi. Yaşanan tartışmanın ardından saldırganlar Göçer'i aralarına alarak beyzbol sopası ve motosiklet kaskıyla kafasına kafasına vurarak darp edip olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Göçer, 4 aydır tedavi gördüğü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Göçer'in cenazesi Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Demirşeyh köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polis ekipleri olaya karışan 3 kişiden biri olan Hakan B.'yi gözaltına aldı.

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Beyzbol sopalı saldırı öldürdü
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