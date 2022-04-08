Bıçakladığı için boşandı bu kez boğarak öldürdü

Sinop'un Boyabat ilçesinde 46 yaşındaki Zeynep Gıcık, 3 ay önce boşandığı eşi tarafından kemerle boğularak öldürüldü. Zeynep Gıcık'ın daha önce eşi tarafından bıçaklandığı ve tedavi sonrası eşinden boşandığı öğrenildi. Olay, önceki akşam Boyabat ilçesinde meydana geldi. Zeynep Gıcık, 3 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Birol Çaylak'tan (46) boşandı. Zeynep Gıcık, eşyalarını almak üzere eski eşi Birol Çaylak'ın yaşadığı eve gitti. Kamyon şoförlüğü yapan Birol Çaylak ile Zeynep Gıcık arasında tartışma çıktı. Bu sırada Birol Çaylak, pantolon kemeri ile Zeynep Gıcık'ı boğarak öldürdü. Gürültüyü duyan komşuların polise haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Olaydan sonra yakalanan Birol Çaylak ilk ifadesinde öfkesine hâkim olamadığını, pişman olduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen Çaylak tutuklandı. Birol Çaylak'ın bir süre önce eşi ile tartıştığı ve eşini bıçakladığı, bu yüzden de kadının tedavi gördükten sonra boşandığı belirtildi.