Hatay’da kavga: Bıçaklanan genç hayatını kaybetti

İskenderun'un Muradiye Mahallesinde meydana gelen olayda aralarında husumet olduğu öğrenilen Fevzi Parlar (25) ile Ş.B. karşı karşıya geldi. İkili arasında sözlü sataşmaların ardından kavga çıktı. Kavgada bıçağını çeken Ş.B. hiç acımadan Fevzi Parlar'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kavgayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi 112 ekipleri tarafından yapılan Fevzi Parlar, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. 25 yaşındaki genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis Ş.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.