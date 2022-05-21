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Giriş Tarihi: 21.5.2022 11:57 Son Güncelleme: 21.5.2022 12:02

Hatay'da kavga: Bıçaklanan genç hayatını kaybetti

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da kavga: Bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Hatay’da 2 kişi arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözatına alındı.

İskenderun'un Muradiye Mahallesinde meydana gelen olayda aralarında husumet olduğu öğrenilen Fevzi Parlar (25) ile Ş.B. karşı karşıya geldi. İkili arasında sözlü sataşmaların ardından kavga çıktı. Kavgada bıçağını çeken Ş.B. hiç acımadan Fevzi Parlar'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kavgayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi 112 ekipleri tarafından yapılan Fevzi Parlar, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. 25 yaşındaki genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis Ş.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Hatay'da kavga: Bıçaklanan genç hayatını kaybetti
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