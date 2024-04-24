Bıçaklandıktan sonra ağır yaralanmıştı: 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda 4 Nisan'da aracında tartıştığı E.B. tarafından boğazından bıçaklanan F.C. (42), tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Cenaze, hastanenin morguna konuldu.
Olay şöyle gelişmişti; F.C. isimli kadın otomobille hareket halindeyken Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı 112 istasyonu yakınında, aynı araçta bulunan E.B. ile tartışmış, kavgaya dönüşen olayda E.B. kadını boğazından bıçaklamış, aracın kontrolünü kaybeden kadın kaldırıma çarpmıştı.
Ağır yaralanan F.C, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılmış, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.