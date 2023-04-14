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Giriş Tarihi: 15.4.2023

Biden, Clooney ve Lady Gaga’ya danışacak

ABD Başkanı Joe Biden’ın yeni kültür ve sanat danışmanları arasında ünlü aktör George Clooney ile şarkıcı Lady Gaga yer alıyor

Biden, Clooney ve Lady Gaga’ya danışacak
ABD Başkanı Joe Biden'ın Sanat ve Beşeri Bilimler Komitesi'ndeki yeni isimler belli oldu. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden tarafından atanan yeni isimler duyuruldu. Buna göre ünlü prodüktör Bruce Cohen ve şarkıcı Lady Gaga'nın eşbaşkanlığını yapacağı komitede, aktör George Clooney, oyuncu Jennifer Garner ve müzisyen Jon Batiste gibi yıldız isimler yer alıyor. Komiteye atanan diğer isimler ise şöyle: "Constance M. Carroll, Philip J. Deloria, M. Angelica Garcia, Nora Halpern, Steve Israel, Marta Kauffman, Ricky Kirshner, Troy Kotsur, Katie McGrath, Laura Penn, Amanda Phingbodhipakkiya, Arnold Rampersad, Shonda Rhimes, Kimberly Richter Shirley, Horacio Sierra, Anna Deavere Smith, Joe Walsh, Kerry Washington, Pauline Yu."

TRUMP 'KOMİTE DAĞITILSIN' DEMİŞTİ
Eski Başkan Donald Trump, Sanat ve Beşeri Bilimler Komitesi'nin dağıtılmasını savunmuş, komite bu süreçte etkisiz kalmıştı. AA

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Biden, Clooney ve Lady Gaga’ya danışacak
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