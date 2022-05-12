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Giriş Tarihi: 12.5.2022 13:20

Bilecik'te bir fabrikada kazan patladı! 2 işçi hayatını kaybetti

İHA
Bilecik’te bir fabrikada kazan patladı! 2 işçi hayatını kaybetti

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir fabrikada, henüz tespit edilemeyen bir nedenle kazan patlaması yaşandı. Yaşanan patlamada vücutlarında yanık oluşan iki işçi, yapılan tüm müdahalece rağmen kurtarılamadı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bağlı Poyra köyü sınırları içindeki Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren Bilecik Demir Çelik Fabrikası'nda dün gece 01.30 sularında henüz tespit edilemeyen bir nedenle kazan patlaması yaşandı. Yaşanan patlamada vücutlarında yanık oluşan G.T. isimli işçi hafif, Ali Gündoğan ve Enver Güler isimli işçiler ise ağır yaralandı.

İKİ İŞÇİ KURTARILAMADI

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumu hafif olan G.T. Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine, ağır olan Ali Gündoğan ve Enver Güler Eskişehir ve Bursa'ya sevk edildi. Ali Gündoğan ve Enver Güler isimli işçiler yapılan tüm müdahalece rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, fabrikada büyük üzüntü yaşandı.

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Bilecik'te bir fabrikada kazan patladı! 2 işçi hayatını kaybetti
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